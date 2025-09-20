Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Coach Christian Bilkenroth feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Darlingerode/Drübeck mit einem 5:1 (4:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Plötzkau/MTU. Die Plötzkauer haben am Samstag dem Kontrahenten aus Darlingerode/Drübeck souveräne fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (4:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Hendrik Kluge für Plötzkau traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Amon Van Linthout den Ball ins Netz (7.).

Minute 7: SV Plötzkau 1921 baut Führung auf 2:0 aus

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Kubisch. Mario Hesse konnte in Minute 14 einnetzen und Festerling legte in Minute 35 nach. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 50 gelang es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Ilsenburger zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

32 Minuten nach der Pause konnte Niklas Sack (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (77.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der SV Plötzkau 1921 sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Darlingerode/Drübeck

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Weirauch (76. Beck), Kluge (46. Hoppe), Christmann (46. Bartel), Gebbert, Döltz (46. Fechtner), Gruschetzki, Hesse, Sack, Reiners (46. Zimmermann), Van Linthout

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Kühne (81. Gallert), Braitmaier, Bressel, Festerling, Trute (81. Mahrholz), Keil (77. Schumann), Keck, Boje, Lüderitz, Niehoff (53. Wachsmuth)

Tore: 1:0 Hendrik Kluge (2.), 2:0 Amon Van Linthout (7.), 3:0 Mario Hesse (14.), 4:0 Hendrik Kluge (35.), 4:1 Florian Festerling (50.), 5:1 Niklas Sack (77.); Zuschauer: 110