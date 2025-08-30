Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten David Hildebrandt und sein Team SV Plötzkau 1921 gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (0:0) wider.

Plötzkau/MTU. Die 192 Besucher des Sportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Plötzkauer besiegten das Team aus Bernburg mit 4:0 (0:0) deutlich.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Constantin Döltz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (57.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Mario Hesse den Ball ins Netz (61.).

SV Plötzkau 1921 führt mit 2:0 – 61. Minute

Der Siegeszug der Plötzkauer brach nicht ab. Minute 75: Plötzkau traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Döltz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Bereits zwei Spielminuten später konnte Pascal Fechtner (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (77.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Plötzkau 1921 hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Einheit Bernburg

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gebbert (65. Fechtner), Sack, Hesse, Bartel (56. Hoppe), Van Linthout, Döltz (78. Böber), Gruschetzki, Mäkel (78. Popp), Christmann (78. Zimmermann), Kluge

SV Einheit Bernburg: Käding – Schaaf, Walcer (46. Kupka), Homri (62. Kohl), Apel, Krug, Krüger, Kuhn (79. Krug), Haiduk, Pundzin (46. Schwarz), Ehrich (75. Zavatta)

Tore: 1:0 Constantin Döltz (57.), 2:0 Mario Hesse (61.), 3:0 Constantin Döltz (75.), 4:0 Pascal Fechtner (77.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Jamiro Dirk Völker; Zuschauer: 192