Plötzkau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Plötzkau 1921 und die VfB Germania Halberstadt 2 ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 7:2 (5:1).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Amon Van Linthout das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Die Plötzkauer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Hendrik Kluge der Torschütze (13.).

Die Plötzkauer schafften es, nochmal zu erhöhen. Constantin Döltz verschaffte seinem Team drei weitere Tore (20., 21., 27.). Dann gelang es den Halberstädtern, die Dominanz der Plötzkauer nochmal herauszufordern. Jonas Wenig schoss und traf in Minute 29, gefolgt von Leon-Joel Platz (70.). Der SV Plötzkau 1921 e.V. ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Döltz versenkte den Ball in der 78. Minute zum dritten Mal. Spielstand 6:2 für den SV Plötzkau 1921.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

In der 90. Minute gelang es Van Linthout, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – VfB Germania Halberstadt 2

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gruschetzki, Döltz (81. Zimmermann), Sack, Van Linthout, Bartel, Kluge (61. Miehl), Weirauch (61. Hesse), Gebbert (67. Mäkel), Reiners (61. Von Lachner), Beck

VfB Germania Halberstadt 2: König – Genschmar, Conrad, Tunsch (63. Al-Ali), Eckert, Allner, Dannhauer (46. Lippoldt), Menge, Platz, Theile, Wenig (31. Wiedenbein)

Tore: 1:0 Amon Van Linthout (7.), 2:0 Hendrik Kluge (13.), 3:0 Constantin Döltz (20.), 4:0 Hannes Gruschetzki (21.), 5:0 Constantin Döltz (27.), 5:1 Jonas Wenig (29.), 5:2 Leon-Joel Platz (70.), 6:2 Constantin Döltz (78.), 7:2 Amon Van Linthout (90.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Adrian Gehring; Zuschauer: 109