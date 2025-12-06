Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Trainer Christian Bilkenroth feierte ein überlegenes Ergebnis über die ZLG Atzendorf/Förderstedt mit einem 5:1 (1:1) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Plötzkau/MTU. 5:1 (1:1) in Plötzkau: Ganze fünf Bälle hat das Team von Christian Bilkenroth, der SV Plötzkau 1921, am Samstag im Tor der Gegner aus Atzendorf/Förderstedt untergebracht.

Hannes Gruschetzki (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Sebastian Tolle den Ball ins Netz.

44. Minute SV Plötzkau 1921 gleichauf mit ZLG Atzendorf/Förderstedt – 1:1

Tobias Reiners traf für Plötzkau in Minute 75, Mario Hesse in Minute 78 und Sebastian Horner in Minute 87. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Hesse den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Van Linthout, Hoppe (78. Fricke), Hesse, Reiners, Kluge, Döltz (46. Horner), Von Lachner (66. Beck), Weirauch (66. Drici), Gruschetzki, Bartel (78. Zimmermann)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Pfau, Wolter, Hoppmann, Smetana, Camsky, Maier (73. Löbel), Bock, Tupy, Tolle, Raschek

Tore: 1:0 Hannes Gruschetzki (1.), 1:1 Sebastian Tolle (44.), 2:1 Tobias Reiners (75.), 3:1 Mario Hesse (78.), 4:1 Sebastian Horner (87.), 5:1 Mario Hesse (89.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Reiner Henze; Zuschauer: 78