Der SV Plötzkau 1921 sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den FC Einheit Wernigerode II.

Plötzkau/MTU. Im Spiel zwischen Plötzkau und Wernigerode am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Sieg für die Gastgeber.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Plötzkauer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Toni-Raik Böber den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

SV Plötzkau 1921 Kopf an Kopf mit FC Einheit Wernigerode II – 1:1 in Minute 78

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Hendrik Kluge (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (84.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – FC Einheit Wernigerode II

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Döltz (70. Böber), Gruschetzki, Hesse, Gebbert, Bartel (47. Fechtner), Van Linthout, Sack, Weirauch, Reiners (60. Von Lachner), Kluge

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Vollmer (40. Foltis), Blecker, Radomski (81. Dannhauer), Schmidt, Schlichting (46. Ibrahim), Müller, Peszt, Kodatis (60. Pandyal), Beddigs (81. Böhme), Schmidt

Tore: 0:1 Moritz Benjamin Müller (8.), 1:1 Toni-Raik Böber (78.), 2:1 Hendrik Kluge (84.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Frank Hoffmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 80