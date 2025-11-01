Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte dem SV Plötzkau 1921 ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den FC Einheit Wernigerode II.

Plötzkau/MTU. Plötzkau – Wernigerode: Nachdem der SV Plötzkau 1921 an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Wernigeroder konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Toni-Raik Böber der Torschütze (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

SV Plötzkau 1921 und FC Einheit Wernigerode II – 1:1 in Minute 78

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Hendrik Kluge, den Ball ins Netz zu befördern (84.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – FC Einheit Wernigerode II

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gruschetzki, Van Linthout, Gebbert, Sack, Weirauch, Kluge, Bartel (47. Fechtner), Reiners (60. Von Lachner), Hesse, Döltz (70. Böber)

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Schmidt, Radomski (81. Dannhauer), Vollmer (40. Foltis), Peszt, Schmidt, Blecker, Schlichting (46. Ibrahim), Kodatis (60. Pandyal), Beddigs (81. Böhme), Müller

Tore: 0:1 Moritz Benjamin Müller (8.), 1:1 Toni-Raik Böber (78.), 2:1 Hendrik Kluge (84.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Frank Hoffmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 80