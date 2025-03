Der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun unter Leitung von Trainer Andreas Rohrschneider feierte ein überlegenes Ergebnis über den FSV Drohndorf-Mehringen mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Wolmirsleben/MTU. Die 76 Besucher auf dem Sportplatz Am Park haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Börder schlugen das Team aus Drohndorf-Mehringen mit 4:0 (1:0) deutlich.

Karsten Schmidt traf für den SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun e.V. in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor konnten die Börder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte David Barbe den Ball ins Netz.

59. Minute: SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Börder brach nicht ab. Minute 73: Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kevin Hartmann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wolmirsleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 16

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Denis Winter, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (84.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr..

Aufstellung und Statistik: SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun – FSV Drohndorf-Mehringen

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Michael – Hartmann, Pflug (86. Neumann), Barbe, Beck (78. Ruge), Beyer (86. Meißner), M. Frost, Karasch, Witte, Winter (86. M. Frost), Schmidt (68. Müller)

FSV Drohndorf-Mehringen: Stumpe – Hoffmann (84. Burghardt), Ilski, Kroll (39. Jahn), Kunert (58. Weißert), Wohlfeil (73. Freitag), Hausmann, Horlitz, Beyer, Pohl, Brüggemann

Tore: 1:0 Karsten Schmidt (20.), 2:0 David Barbe (59.), 3:0 Kevin Hartmann (73.), 4:0 Denis Winter (84.); Zuschauer: 76