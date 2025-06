Der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun sicherte sich am 30. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 4:3 (0:1)-Erfolg gegen den Eilslebener SV.

Wolmirsleben/MTU. Am Samstag haben sich der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun und der Eilslebener SV ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (0:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Enrico Wilke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor konnten die Eilslebener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Pascal Hampel den Ball ins Netz.

Minute 65: SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun liegt 0:2 zurück

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss David Barbe/Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun (69.), gefolgt von Maximilian Reber (Eilslebener SV) in Minute 71, Paul Böttcher (SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun) in Minute 83 und Sebastian Michael (SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun) in Minute 85. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wolmirsleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 30

In der Nachspielzeit nutzte der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Kevin Hartmann (Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun – Eilslebener SV

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Paternoga – S. Michael, Karasch, Köhler (75. Böttcher), Hartmann, Pflug, Hassi (34. Meißner), Barbe, M. Frost, M. Frost, Röder

Eilslebener SV: Tuchen – Wilke, Dilge, Roloff, Bergeest, Köhler, Weber (65. Reber), Wittek, Derda, Falk (65. Sacher), Hampel (65. Bach)

Tore: 0:1 Enrico Wilke (29.), 0:2 Pascal Hampel (65.), 1:2 David Barbe (69.), 1:3 Maximilian Reber (71.), 2:3 Paul Böttcher (83.), 3:3 Sebastian Michael (85.), 4:3 Kevin Hartmann (90.+2); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Maik Binnebößel, Florian Köthe; Zuschauer: 76