Einen 4:3 (0:1)-Heimerfolg gegen den Eilslebener SV heimste der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun am 30. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Wolmirsleben/MTU. Der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun und der Eilslebener SV haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 4:3 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Enrico Wilke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Eilslebener legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Pascal Hampel der Torschütze (65.).

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun liegt 0:2 zurück – 65. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss David Barbe/Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun (69.), gefolgt von Maximilian Reber (Eilslebener SV) in Minute 71, Paul Böttcher (SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun) in Minute 83 und Sebastian Michael (SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun) in Minute 85. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wolmirsleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 30

Am Ende des Duells sollte es dem SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Kevin Hartmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der Gegner konnten die Börder aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun – Eilslebener SV

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Paternoga – S. Michael, M. Frost, Karasch, Röder, Barbe, Hartmann, Hassi (34. Meißner), Pflug, Köhler (75. Böttcher), M. Frost

Eilslebener SV: Tuchen – Dilge, Hampel (65. Bach), Roloff, Wittek, Weber (65. Reber), Köhler, Bergeest, Falk (65. Sacher), Wilke, Derda

Tore: 0:1 Enrico Wilke (29.), 0:2 Pascal Hampel (65.), 1:2 David Barbe (69.), 1:3 Maximilian Reber (71.), 2:3 Paul Böttcher (83.), 3:3 Sebastian Michael (85.), 4:3 Kevin Hartmann (90.+2); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Maik Binnebößel, Florian Köthe; Zuschauer: 76