Der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun sicherte sich am 30. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 4:3 (0:1)-Heimsieg gegen den Eilslebener SV.

Wolmirsleben/MTU. Am Samstag haben sich der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun und der Eilslebener SV ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (0:1).

Enrico Wilke (Eilslebener SV) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Eilslebener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Pascal Hampel den Ball ins Netz.

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun liegt 0:2 zurück – 65. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss David Barbe/Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun (69.), gefolgt von Maximilian Reber (Eilslebener SV) in Minute 71, Paul Böttcher (SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun) in Minute 83 und Sebastian Michael (SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun) in Minute 85. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wolmirsleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 30

In der Nachspielzeit nutzte der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Kevin Hartmann (Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun – Eilslebener SV

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Paternoga – Karasch, M. Frost, Hassi (34. Meißner), M. Frost, Hartmann, Röder, S. Michael, Barbe, Köhler (75. Böttcher), Pflug

Eilslebener SV: Tuchen – Köhler, Falk (65. Sacher), Wilke, Roloff, Derda, Dilge, Weber (65. Reber), Hampel (65. Bach), Wittek, Bergeest

Tore: 0:1 Enrico Wilke (29.), 0:2 Pascal Hampel (65.), 1:2 David Barbe (69.), 1:3 Maximilian Reber (71.), 2:3 Paul Böttcher (83.), 3:3 Sebastian Michael (85.), 4:3 Kevin Hartmann (90.+2); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Maik Binnebößel, Florian Köthe; Zuschauer: 76