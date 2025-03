Calbe/MTU. Nach haben sich die TSG CALBE - I.Herren und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Samstag 2:3 (2:0) getrennt. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Calber Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens verspielt. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:0).

Es waren schon 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Bennet Sülzle für CALBE traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jonas Sülzle den Ball ins Netz (32.).

2:0 Vorsprung für TSG CALBE - I.Herren – 32. Minute

Kleinmühlingen/Zens war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (48.). Der Beginn eines Comebacks. Eine Minute später legte das Team von Mario Katte nach und netzte ein weiteres Mal ein (49). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Calbe

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 12

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die TSG CALBE - I.Herren musste dreimal Gelb hinnehmen. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Mario Katte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Richter den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Kleinmühlingen/Zens sicherte (81.).

Aufstellung und Statistik: TSG CALBE - I.Herren – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSG CALBE - I.Herren: Töpfl – Heyse (46. Gumtz), Hoppe, B. Sülzle, J. Sülzle, Krüger, Birnbaum, Eckert, Schuchhardt (90. Küstermann), Kober, Weber

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Baartz, Ostwald, Junge (78. Rotte), Kietzmann (46. Zöbisch), Schmidt, Krause (70. Seydlitz), Brandt, Stüber, Richter, Meinecke

Tore: 1:0 Bennet Sülzle (29.), 2:0 Jonas Sülzle (32.), 2:1 Tom Richter (48.), 2:2 Nils Brandt (49.), 2:3 Tom Richter (81.); Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Denis Funk, Henry Schmidt; Zuschauer: 163