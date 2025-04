Dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gelang es am 23. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den Quedlinburger SV mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 63 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Kleinmühlingen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 63 Besuchern auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen geboten. Die Bördeländer setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Quedlinburger durch.

Nico Kietzmann traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Bördeländer legten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels nach. Diesmal war Tim Seydlitz der Torschütze.

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens führt in Minute 45+2 mit 2:0

Es sah nicht gut aus für Quedlinburger. Aber dann musste der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Justin-Robin Henneberg nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 23

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Seydlitz (Kleinmühlingen/Zens) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 3:1 verließen die Bördeländer den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Quedlinburger SV

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Brandt – Stüber (45. Dörner), Ostwald, Kietzmann (89. Zahn), Junge (68. Thorau), Seydlitz, Krause, Schmidt (46. Boese), Baartz, Zöbisch, Richter

Quedlinburger SV: Bachor – Spannaus (46. Beti), Stertz (86. Zander), Möller (46. Rink), Deiters, Geuer, Mata Sanabria, Brunner, Struckmeyer (65. Henneberg), Rieneckert (46. Soyka), Pflug

Tore: 1:0 Nico Kietzmann (12.), 2:0 Tim Seydlitz (45.+2), 2:1 Justin-Robin Henneberg (71.), 3:1 Tim Seydlitz (81.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Thomas Neumann, Sebastian Graßhoff; Zuschauer: 63