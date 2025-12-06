Fußball-Landesklasse 3: Mit einem unglaublichen 8:0 (3:0) fegte die Mannschaft des SV Eintracht Osterwieck die Germania Wernigerode am Samstag vom Spielfeld.

Osterwieck/MTU. 8:0 (3:0) in Osterwieck: Ganze acht Bälle hat die Mannschaft von Sven Hahmann, der SV Eintracht Osterwieck, am Samstag im Tor der Gegner aus Wernigerode untergebracht.

In Minute 14 schoss Kevin Hildach das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Osterwiecker legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Tim Stingl der Torschütze (17.).

SV Eintracht Osterwieck führt mit 2:0 – 17. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Christopher Kessler traf in Minute 36, Justin Steinke in Minute 50, Robin Diefert in Minute 61 und Hildach zweimal in Minute 65 und 70. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Stingl, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:0 auszubauen (71.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Germania Wernigerode

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Schmidt, Meyer, Krumpach, Kessler (46. Diefert), Stingl, Klein (74. Steinmetzer), Gens (55. G. Badstübner), Steinke (55. Dzial), K. Hildach, K. Badstübner (55. Sobert)

Germania Wernigerode: Kubanek – Wagner, Seil, Hahne, Seil, Müller, Seil, Preuß (61. Kugenbuch), Stechhahn, Thiel, Hahne

Tore: 1:0 Kevin Hildach (14.), 2:0 Tim Stingl (17.), 3:0 Christopher Kessler (36.), 4:0 Justin Steinke (50.), 5:0 Robin Diefert (61.), 6:0 Kevin Hildach (65.), 7:0 Kevin Hildach (70.), 8:0 Tim Stingl (71.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Daniel Börner, Sven Förster; Zuschauer: 103