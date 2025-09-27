Kantersieg für die VfB Germania Halberstadt 2: Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt feiern. Vor 57 Zuschauern gewann das Team 8:1 (3:0).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Emilio Lippoldt für Halberstadt traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Leon-Joel Platz (11.) erzielt wurde.

In der Spielminute 41 griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Platz traf in Minute 45, Jano Conrad in Minute 55, Tim Theile in Minute 66, Leon Eckert in Minute 72, Jano Conrad in Minute 82 und Platz in Minute 83. Spielstand 8:0 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Justin Hoppmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Mannschaft aus Atzendorf/Förderstedt erlangte (84.). In Spielminute 87 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Theile, Platz, Tunsch, Wiedenbein, Allner (46. Menge), Lippoldt (69. Cernota), Wenig (45. Conrad), Genschmar, Eckert, Dannhauer

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Hoppmann, Hengstmann, Maier (83. Ulze), Camsky, Pfau, Machacek, Tupy, Früchtel, Smetana, Tolle (66. Wolter)

Tore: 1:0 Emilio Lippoldt (7.), 2:0 Leon-Joel Platz (11.), 3:0 Leon-Joel Platz (45.), 4:0 Jano Conrad (55.), 5:0 Tim Theile (66.), 6:0 Leon Eckert (72.), 7:0 Jano Conrad (82.), 8:0 Leon-Joel Platz (83.), 8:1 Justin Hoppmann (84.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Matti Pieles, Sven Förster; Zuschauer: 57