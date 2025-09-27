Fußball-Landesklasse 3: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber VfB Germania Halberstadt 2 vor 57 Zuschauern gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt mit einem souveränen 8:1 (3:0) durch.

Halberstadt/MTU. 8:1 (3:0) in Halberstadt: Ganze acht Bälle hat das Team von Denis Becker, die VfB Germania Halberstadt 2, am Samstag im Tor der Gäste aus Atzendorf/Förderstedt untergebracht.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Emilio Lippoldt für Halberstadt traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Leon-Joel Platz den Ball ins Netz (11.).

In der Spielminute 41 griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Platz traf in Minute 45, Jano Conrad in Minute 55, Tim Theile in Minute 66, Leon Eckert in Minute 72, Jano Conrad in Minute 82 und Platz in Minute 83. Spielstand 8:0 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Justin Hoppmann den Ball über die Torlinie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Mannschaft aus Atzendorf/Förderstedt erlangte (84.). In Spielminute 87 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Eckert, Genschmar, Wiedenbein, Allner (46. Menge), Dannhauer, Lippoldt (69. Cernota), Tunsch, Wenig (45. Conrad), Platz, Theile

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Tupy, Hoppmann, Maier (83. Ulze), Machacek, Pfau, Hengstmann, Camsky, Früchtel, Smetana, Tolle (66. Wolter)

Tore: 1:0 Emilio Lippoldt (7.), 2:0 Leon-Joel Platz (11.), 3:0 Leon-Joel Platz (45.), 4:0 Jano Conrad (55.), 5:0 Tim Theile (66.), 6:0 Leon Eckert (72.), 7:0 Jano Conrad (82.), 8:0 Leon-Joel Platz (83.), 8:1 Justin Hoppmann (84.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Matti Pieles, Sven Förster; Zuschauer: 57