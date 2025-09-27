Fußball-Landesklasse 3: Mit einem unglaublichen 8:1 (3:0) fegte die Mannschaft der VfB Germania Halberstadt 2 die ZLG Atzendorf/Förderstedt am Samstag vom Platz.

Halberstadt/MTU. 8:1 (3:0) in Halberstadt: Ganze acht Bälle hat das Team von Denis Becker, die VfB Germania Halberstadt 2, am Samstag im Tor der Gäste aus Atzendorf/Förderstedt untergebracht.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Emilio Lippoldt das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Die Halberstädter legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Leon-Joel Platz der Torschütze (11.).

2:0 Vorsprung für VfB Germania Halberstadt 2 – Minute 11

In der Spielminute 41 griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Platz traf in Minute 45, Jano Conrad in Minute 55, Tim Theile in Minute 66, Leon Eckert in Minute 72, Jano Conrad in Minute 82 und Platz in Minute 83. Spielstand 8:0 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Justin Hoppmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Staßfurtern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (84.). In Spielminute 87 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Wiedenbein, Eckert, Allner (46. Menge), Dannhauer, Theile, Wenig (45. Conrad), Lippoldt (69. Cernota), Tunsch, Genschmar, Platz

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Früchtel, Pfau, Machacek, Tolle (66. Wolter), Camsky, Maier (83. Ulze), Hoppmann, Hengstmann, Tupy, Smetana

Tore: 1:0 Emilio Lippoldt (7.), 2:0 Leon-Joel Platz (11.), 3:0 Leon-Joel Platz (45.), 4:0 Jano Conrad (55.), 5:0 Tim Theile (66.), 6:0 Leon Eckert (72.), 7:0 Jano Conrad (82.), 8:0 Leon-Joel Platz (83.), 8:1 Justin Hoppmann (84.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Matti Pieles, Sven Förster; Zuschauer: 57