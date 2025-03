Fußball-Landesklasse 3: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber VfB Germania Halberstadt II vor 81 Zuschauern gegen den SV 1890 Westerhausen II mit einem souveränen 7:0 (4:0) durch.

Halberstadt/MTU. Siebenmal hat die VfB Germania Halberstadt II am Freitag gegen die Rivalen aus Westerhausen eingenetzt. 7:0 (4:0) für die Halberstädter.

Ben Luca Steinke (VfB Germania Halberstadt II) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Jano Conrad (11.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Conrad traf in Minute 19, Leon Eckert in Minute 23 und Conrad zweimal in Minute 54 und 65. Spielstand 6:0 für die VfB Germania Halberstadt II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.03.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 19

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der SV 1890 Westerhausen II kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die VfB Germania Halberstadt II spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte hatten sie aber auch.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Maximilian Odenbach (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 7:0 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – SV 1890 Westerhausen II

VfB Germania Halberstadt II: Giebel – Dani, Hartleib (56. Odenbach), Eckert (71. Wedde), Genschmar, Wiedenbein, Steinke (75. Al-Ali), Theile, Conrad (75. Qaderi), Tunsch, Sauer

SV 1890 Westerhausen II: Röske – Eckert, Blume (46. Weickert), Stockhaus, Michaelis, Stender, Gottschalck, Lehmann (75. Evers), Fricke, Theermann (46. Weickert), Sokoudjou Kemegne (63. Ruch)

Tore: 1:0 Ben Luca Steinke (4.), 2:0 Jano Conrad (11.), 3:0 Jano Conrad (19.), 4:0 Leon Eckert (23.), 5:0 Jano Conrad (54.), 6:0 Jano Conrad (65.), 7:0 Maximilian Odenbach (86.); Schiedsrichter: Markus Mende (Elbingerode); Assistenten: Lukas Simon, Viola Dietel; Zuschauer: 81