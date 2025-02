Halberstadt/MTU. In einer schlagartigen Wende hat die VfB Germania Halberstadt II nach einem deutlichen Rückstand den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Bennet Meinecke traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Minute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Bördeländer konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Jano Conrad der Torschütze (31.).

1:1 für VfB Germania Halberstadt II und TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – 31. Minute

Unentschieden. Halberstadts Conrad konnte seinem Team in Minute 79 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 17

Am Ende des Duells sollte es der VfB Germania Halberstadt II noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Conrad den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.+1). Damit war der Erfolg der Halberstädter gesichert. In Spielminute 93 handelte sich die VfB Germania Halberstadt II noch eine Gelbe Karte ein. Die VfB Germania Halberstadt II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

VfB Germania Halberstadt II: König – Wiedenbein, Genschmar, Conrad, Theile, Eckert (84. Wedde), Hartleib (79. Qaderi), Tunsch, Allner, Steinke, Sauer

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Meinecke, Dörner, Kietzmann (76. Thorau), Baartz, Junge, Ostwald, Ninschkewitz, Braunert, Brandt (66. Rotte), Schmidt (87. Boese)

Tore: 0:1 Bennet Meinecke (16.), 1:1 Jano Conrad (31.), 2:1 Jano Conrad (79.), 3:1 Jano Conrad (90.+1); Schiedsrichter: Tonio Petzsch (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Fynn Stahnke; Zuschauer: 70