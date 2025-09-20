Für die ZLG Atzendorf/Förderstedt endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Blankenburger FV mit 0:1 (0:0).

Staßfurt/MTU. Auf dem Sportforum - Platz 1 haben 61 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen der ZLG Atzendorf/Förderstedt und dem Blankenburger FV verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Max Otto Pluskat die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Blankenburger FV

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Früchtel (62. Jesse), Tupy, Smetana, Wolter, Camsky, Hengstmann, Maier, Bock (62. Pfau), Hoppmann (46. Tolle), Machacek

Blankenburger FV: Rockstedt – Schwarzenberg (72. Baumgartl), Schröder, Kuhbach, Schnabel, Müller (82. Schinke), Alhndi (46. Lepetit), Pluskat, Krause, Reinhardt, Heindorf

Tore: 0:1 Max Otto Pluskat (52.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Stephan Mattheis, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 61