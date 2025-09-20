Ergebnis 4. Spieltag ZLG Atzendorf/Förderstedt unterliegt Blankenburger FV knapp mit 0:1
Für die ZLG Atzendorf/Förderstedt endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Blankenburger FV mit 0:1 (0:0).
Staßfurt/MTU. Auf dem Sportforum - Platz 1 haben 61 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen der ZLG Atzendorf/Förderstedt und dem Blankenburger FV verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).
Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Max Otto Pluskat die Gäste in Führung (52.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Staßfurt
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 4
Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Blankenburger FV
ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Früchtel (62. Jesse), Tupy, Smetana, Wolter, Camsky, Hengstmann, Maier, Bock (62. Pfau), Hoppmann (46. Tolle), Machacek
Blankenburger FV: Rockstedt – Schwarzenberg (72. Baumgartl), Schröder, Kuhbach, Schnabel, Müller (82. Schinke), Alhndi (46. Lepetit), Pluskat, Krause, Reinhardt, Heindorf
Tore: 0:1 Max Otto Pluskat (52.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Stephan Mattheis, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 61