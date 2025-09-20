Für den Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen II endete das Duell mit dem SV Eintracht Elster am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster. 56 Zuschauer verfolgten das Spiel im Fritz-Heinrich-Stadion. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf) ausgesprochen. Insgesamt acht Karten verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Eintracht Elster

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Pötzsch (65. Schneidewind), Nelles (85. Rohde), Strobel, Erler, Mißner, Chebbah (88. Kirchhoff), Csehil (76. Pabstmann), Riediger, Jentzsch, Eberhard (90. König)

SV Eintracht Elster: Ruß – Dietze, Donath (75. Jahn), Lavrov (56. Witzel), Witzel, Göbel, Schneider, Schüler (56. Kupplich), Zoberbier, Remme, Engelhardt

; Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 56