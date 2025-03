Dessau-Roßlau/MTU. Auf dem Stadion am Schillerpark - Platz 2 haben 45 Zuschauer am Sonntag das Kräftemessen zwischen dem SV Dessau 05 II und dem FC Stahl Aken verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiri Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg) sah sich gezwungen, im Spiel zahlreiche Verwarnungen auszusprechen. Alles in allem acht Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser hitzigen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 19

Die Dessauer sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 II – FC Stahl Aken

SV Dessau 05 II: Heimberg – Schilling (46. Toma), Gaedke, R. Chebbah, Kuczkowiak, Bergt (56. Herro), Girke, A. Chebbah (74. Dietrich), Amededjisso, Schmitkamp, Horvath

FC Stahl Aken: Papsdorf – Krenzler, Knauth, Wotschadlo (13. Hassan), Zhelezniak, Hellmer (90. Zakhel), Abdul Awali, Franz, Ufer, Rehsack (68. Alahmad), Müller

; Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Eric Bregulla, Vincent Maximilian Gottschalk; Zuschauer: 45