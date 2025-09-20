Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster mit einem torlosen 0:0 (0:0). 56 Fußballfans waren im Fritz-Heinrich-Stadion live dabei. Schiri Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem acht Karten verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

0:0 Ausgleich im Spiel 1. FC Bitterfeld-Wolfen II gegen SV Eintracht Elster –

Die Bitterfeld-Wolfener sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Eintracht Elster

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Chebbah (88. Kirchhoff), Strobel, Eberhard (90. König), Nelles (85. Rohde), Riediger, Csehil (76. Pabstmann), Mißner, Jentzsch, Pötzsch (65. Schneidewind), Erler

SV Eintracht Elster: Ruß – Witzel, Zoberbier, Remme, Schneider, Göbel, Donath (75. Jahn), Schüler (56. Kupplich), Lavrov (56. Witzel), Engelhardt, Dietze

; Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 56