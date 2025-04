Der TuS Kochstedt hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV Allemannia 08 Jessen mit 0:2 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Stephan Ebert. Der Trainer von Kochstedt musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Jessen beobachten.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die Partie ging zuende und fast sah es so aus, als würden sie sich ohne Tore trennen, als Lenny Ockler für Jessen traf und am Ende einer ebenfalls trefferlosen zweiten Halbzeit (84.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 23

TuS Kochstedt gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 90+4

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS Kochstedt steckte einmal Gelb ein.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Allemannia 08 Jessen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Niklas Krause den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (90.+4). Damit war der Erfolg der Jessener gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SV Allemannia 08 Jessen

TuS Kochstedt: Jeßwein – Zabel, Hajowsky (84. Ihbe), Schlichting (55. Karbath), Streuber, Resetaritz, Böhme (81. Flaischlen), Richter, Zuchowski, Ziemba, Böhler (76. Rayermann)

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Dietel (57. Krause), Schüler, Ockler, Olexy, Michlick, Winter, Schramm, Wedmann (65. Rehain), Quinque (89. Wilhelms), Sachse (75. Heinrich)

Tore: 0:1 Lenny Ockler (84.), 0:2 Niklas Krause (90.+4); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Andreas Kräbel, Lucas Naumann; Zuschauer: 51