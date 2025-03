Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Samstag war der SV Blau-Rot Pratau gegenüber dem VfB Gräfenhainichen machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Wittenberg/MTU. Vor 100 Zuschauern hat sich das Team von Marc-Lucas Tempel mit 0:3 (0:1) gegen Gräfenhainichen geschlagen geben müssen.

Till Stockmann (VfB Gräfenhainichen) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 39, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Pratau steckte einmal Gelb ein (54.). Das zweite Tor konnten die Gräfenhainicher in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Robert Wieland Kirste den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 19

Minute 56: SV Blau-Rot Pratau mit 0:2 im Rückstand

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SV Blau-Rot Pratau kassierte noch zweimal Gelb.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Stockmann (Gräfenhainichen) den Ball erneut über die Linie bringen (75.). Mit 0:3 gingen die Gräfenhainicher als Sieger vom Platz. Der SV Blau-Rot Pratau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau – VfB Gräfenhainichen

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Mainka, Hanke (81. Küpper), Höse, Bullert (68. Bilke), Göhlert, Al Fadel Al Mahamid, Hartkopf, Gässler, Schönebeck, Gallin

VfB Gräfenhainichen: Blackstein – Rodriguez, Henschel, Römling, Wiechmann, Kühne (78. Schmidt), Stockmann, Schlobach (87. Wolfensteller), Michalczyk, Fromm (46. Noack), Kirste

Tore: 0:1 Till Stockmann (39.), 0:2 Robert Wieland Kirste (56.), 0:3 Till Stockmann (75.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Maximilian Schemainda, Andreas Behling; Zuschauer: 100