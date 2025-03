Gräfenhainichen/MTU. Das Match zwischen GOLPA und Pouch-Rösa ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Sebastian Grimm vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Dmytro Kunyk das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (36.). In der zweiten Halbzeit setzte Pouch-Rösa noch einen drauf: In Minute 62 wurde das zweite Tor durch Christos Paschos erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 21

SV GOLPA liegt 0:2 im Rückstand – Minute 62

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Oleksandr Synovyd den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (80.). Damit war der Erfolg der Muldestauseer entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV GOLPA wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 84 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV 1922 Pouch-Rösa beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (84.).

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV 1922 Pouch-Rösa

SV GOLPA: Frenzel – Kuhne, Werner (73. Jänicke), L. F. Schmidt, Krause, Thiecke (65. Scholtbach), Micklisch, Kästner, Reichmann, J. Schmidt, Neumann

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Hulovych (46. Paschos), Synovyd, Robalo, Hänisch (60. Gentil Da Cunha), Ersed, Wittek (88. Priadko), Richter, Gkouvas, Quilitzsch, Kunyk (83. Krasnokutskyi)

Tore: 0:1 Dmytro Kunyk (36.), 0:2 Christos Paschos (62.), 0:3 Oleksandr Synovyd (80.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, René Schwarzbach; Zuschauer: 85