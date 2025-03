Wittenberg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Philipp Scopp. Der Trainer von Abtsdorf musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Pouch-Rösa beobachten. Alles in allem dreizehn Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Steven Wittek das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor konnten die Muldestauseer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oleksandr Synovyd den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf liegt 0:2 im Rückstand – 55. Minute

Am Ende des Duells sollte es dem SV 1922 Pouch-Rösa noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Dmytro Kunyk den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (90.+4). Damit war der Erfolg der Muldestauseer entschieden. In Spielminute 94 handelte sich der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Bork – Sprenger (46. Winter), Alter, Koppe, Brückner, Jentzsch, Mende, T. Heinze, Tietel, R. Heinze, Elmenthaler

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Sickert, Paschos (46. Gentil Da Cunha), Shaba, Kunyk, Robalo, Gkouvas, Richter (67. Siverchuk), Hulovych (83. Priadko), Synovyd, Wittek (77. Müller)

Tore: 0:1 Steven Wittek (28.), 0:2 Oleksandr Synovyd (55.), 0:3 Dmytro Kunyk (90.+4); Zuschauer: 38