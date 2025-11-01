Fußball-Landesklasse 4: An diesem Samstag hat der FC Stahl Aken im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SV Friedersdorf unterlag das Team von Daniel Arms mit 0:5 (0:2).

Aken/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Daniel Arms. Der Trainer von Aken musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Friedersdorf beobachten.

Andreas Mieth (SV Friedersdorf) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Schon kurze Zeit später leisteten die Hausherren sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Ronny Müller den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (42.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Franz Seiring traf in Minute 86 und Jeremy Maurice Walter in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Nur zwei Minuten darauf konnte Seiring (Friedersdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 verließen die Muldestauseer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Krenzler – Belger, Abdul Awali (21. Mrachacz), Müller, Saalmann (59. Zakhel), Hellmer (90. Wotschadlo), Ufer, Dreßler, Rehsack (68. Mazurkevych), Korge, Knauth

SV Friedersdorf: Hahn – Walter, Vereshchaka, Jefkay (77. Krasnokutskyi), Janssen, Rohde (68. Hartmann), Mühlbauer, Kökel (46. Seiring), Mieth, Stolzenhain, Thiel (77. Fischer)

Tore: 0:1 Andreas Mieth (27.), 0:2 Ronny Müller (42.), 0:3 Franz Seiring (86.), 0:4 Jeremy Maurice Walter (87.), 0:5 Franz Seiring (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Oliver Schunke; Zuschauer: 55