Aken/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Daniel Arms. Der Trainer von Aken musste sein Team bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Friedersdorf beobachten.

Andreas Mieth (SV Friedersdorf) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Ronny Müller baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

FC Stahl Aken sieht sich 0:2 im Rückstand – 42. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Franz Seiring traf in Minute 86 und Jeremy Maurice Walter in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Bereits zwei Spielminuten später konnte Seiring (Friedersdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Muldestauseer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Krenzler – Müller, Belger, Hellmer (90. Wotschadlo), Korge, Dreßler, Knauth, Ufer, Saalmann (59. Zakhel), Abdul Awali (21. Mrachacz), Rehsack (68. Mazurkevych)

SV Friedersdorf: Hahn – Mühlbauer, Kökel (46. Seiring), Mieth, Stolzenhain, Walter, Vereshchaka, Janssen, Rohde (68. Hartmann), Thiel (77. Fischer), Jefkay (77. Krasnokutskyi)

Tore: 0:1 Andreas Mieth (27.), 0:2 Ronny Müller (42.), 0:3 Franz Seiring (86.), 0:4 Jeremy Maurice Walter (87.), 0:5 Franz Seiring (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Oliver Schunke; Zuschauer: 55