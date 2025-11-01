Fußball-Landesklasse 4: An diesem Wochenende hat der FC Stahl Aken im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den SV Friedersdorf unterlag das Team von Daniel Arms mit 0:5 (0:2).

Aken/MTU. Vor 55 Zuschauern hat sich das Team von Daniel Arms mit 0:5 (0:2) gegen Friedersdorf geschlagen geben müssen.

Andreas Mieth (SV Friedersdorf) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Ronny Müller baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

FC Stahl Aken liegt 0:2 zurück – 42. Minute

Der Siegeszug der Muldestauseer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Carsten Messner im gegnerischen Tor. Franz Seiring traf in Minute 86 und Jeremy Maurice Walter in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Seiring den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (89.). Damit war der Sieg der Muldestauseer gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Krenzler – Müller, Belger, Hellmer (90. Wotschadlo), Ufer, Saalmann (59. Zakhel), Rehsack (68. Mazurkevych), Abdul Awali (21. Mrachacz), Dreßler, Korge, Knauth

SV Friedersdorf: Hahn – Kökel (46. Seiring), Thiel (77. Fischer), Stolzenhain, Vereshchaka, Mühlbauer, Mieth, Rohde (68. Hartmann), Walter, Janssen, Jefkay (77. Krasnokutskyi)

Tore: 0:1 Andreas Mieth (27.), 0:2 Ronny Müller (42.), 0:3 Franz Seiring (86.), 0:4 Jeremy Maurice Walter (87.), 0:5 Franz Seiring (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Oliver Schunke; Zuschauer: 55