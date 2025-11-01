Klar unterlegen zeigte sich der FC Stahl Aken in der Partie gegen den SV Friedersdorf letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Aken/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Daniel Arms. Der Trainer von Aken musste sein Team bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Friedersdorf beobachten.

Es waren schon 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Andreas Mieth für Friedersdorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Ronny Müller baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

FC Stahl Aken liegt 0:2 im Rückstand – 42. Minute

Der Siegeszug der Muldestauseer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Carsten Messner im gegnerischen Tor. Franz Seiring traf in Minute 86 und Jeremy Maurice Walter in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Nur kurz darauf gelang es Seiring, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Krenzler – Saalmann (59. Zakhel), Abdul Awali (21. Mrachacz), Ufer, Korge, Rehsack (68. Mazurkevych), Knauth, Hellmer (90. Wotschadlo), Müller, Belger, Dreßler

SV Friedersdorf: Hahn – Mieth, Walter, Thiel (77. Fischer), Mühlbauer, Vereshchaka, Rohde (68. Hartmann), Kökel (46. Seiring), Jefkay (77. Krasnokutskyi), Stolzenhain, Janssen

Tore: 0:1 Andreas Mieth (27.), 0:2 Ronny Müller (42.), 0:3 Franz Seiring (86.), 0:4 Jeremy Maurice Walter (87.), 0:5 Franz Seiring (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Oliver Schunke; Zuschauer: 55