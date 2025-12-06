Eine herbe Schlappe erlitt die SG 1919 Trebitz an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die SV Germania 08 Roßlau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 4 vor 40 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Bad Schmiedeberg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Enrico Heede. Der Trainer von Trebitz musste sein Team bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Roßlau beobachten.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Elia Sven Lorenz für Roßlau traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Dessauer legten in der 29. Spielminute nach. Diesmal war Enrico Franzel der Torschütze.

SG 1919 Trebitz liegt 0:2 zurück – 29. Minute

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Borchers im gegnerischen Tor. Lucas Klausnitzer traf gleich mehrmals – in Minute 52 und 57. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Franzel den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (85.). Damit war der Sieg der Dessauer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Germania 08 Roßlau

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Oberländer, Meene, Bilke, Preuß, Kirschke, Schneider (75. Höppner), Gröber, Schütz, Krott, Poenicke

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Müller (68. Krug), Mieth, Lorenz (46. Michaelis), Klausnitzer, Fleischer (46. Hanke), Richter (55. Möbius), Franzel, Marzian, Ruge, Seiffert (61. Reichardt)

Tore: 0:1 Elia Sven Lorenz (6.), 0:2 Enrico Franzel (29.), 0:3 Lucas Klausnitzer (52.), 0:4 Lucas Klausnitzer (57.), 0:5 Enrico Franzel (85.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Tim Langer; Zuschauer: 40