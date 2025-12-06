Eine deutliche Schlappe erlitt die SG 1919 Trebitz an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen die SV Germania 08 Roßlau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 4 vor 40 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Gleich nach Spielstart schoss Elia Sven Lorenz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.). Die Dessauer waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 29 wurde ein weiteres Tor durch Enrico Franzel erzielt.

SG 1919 Trebitz hinkt 0:2 hinterher – Minute 29

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Borchers im gegnerischen Tor. Lucas Klausnitzer traf gleich mehrmals – in Minute 52 und 57. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Franzel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu erweitern (85.).

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Germania 08 Roßlau

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Kirschke, Bilke, Krott, Poenicke, Schneider (75. Höppner), Oberländer, Gröber, Meene, Schütz, Preuß

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Richter (55. Möbius), Mieth, Ruge, Lorenz (46. Michaelis), Klausnitzer, Marzian, Franzel, Seiffert (61. Reichardt), Fleischer (46. Hanke), Müller (68. Krug)

Tore: 0:1 Elia Sven Lorenz (6.), 0:2 Enrico Franzel (29.), 0:3 Lucas Klausnitzer (52.), 0:4 Lucas Klausnitzer (57.), 0:5 Enrico Franzel (85.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Tim Langer; Zuschauer: 40