Ergebnis 14. Spieltag 0:5 – SG 1919 Trebitz kassiert klare Pleite gegen SV Germania 08 Roßlau
Eine deutliche Schlappe erlitt die SG 1919 Trebitz an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen die SV Germania 08 Roßlau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 4 vor 40 Zuschauern mit 0:5 (0:2).
Bad Schmiedeberg/MTU. Das Spiel zwischen Trebitz und Roßlau ist mit einer deutlichen 0:5 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.
Gleich nach Spielstart schoss Elia Sven Lorenz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.). Die Dessauer waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 29 wurde ein weiteres Tor durch Enrico Franzel erzielt.
SG 1919 Trebitz hinkt 0:2 hinterher – Minute 29
Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Borchers im gegnerischen Tor. Lucas Klausnitzer traf gleich mehrmals – in Minute 52 und 57. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Bad Schmiedeberg
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 14
Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Franzel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu erweitern (85.).
Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Germania 08 Roßlau
SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Kirschke, Bilke, Krott, Poenicke, Schneider (75. Höppner), Oberländer, Gröber, Meene, Schütz, Preuß
SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Richter (55. Möbius), Mieth, Ruge, Lorenz (46. Michaelis), Klausnitzer, Marzian, Franzel, Seiffert (61. Reichardt), Fleischer (46. Hanke), Müller (68. Krug)
Tore: 0:1 Elia Sven Lorenz (6.), 0:2 Enrico Franzel (29.), 0:3 Lucas Klausnitzer (52.), 0:4 Lucas Klausnitzer (57.), 0:5 Enrico Franzel (85.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Tim Langer; Zuschauer: 40