Klar unterlegen zeigte sich der SV Seegrehna im Spiel gegen den SV Allemannia 08 Jessen vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:5).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Miguel Askar für Jessen traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Jannik-Noah Winter (14.) erzielt wurde.

Minute 14: SV Seegrehna mit 0:2 im Rückstand

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Allemannia 08 Jessen musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Wedmann Michel traf in Minute 34 und Askar in Minute 37. Spielstand 4:0 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 19

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Seegrehna musste einmal Gelb hinnehmen.

Unmittelbar darauf gelang es Askar, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 auszubauen (42.). In Spielminute 57 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Allemannia 08 Jessen

SV Seegrehna: Brandenburg (38. Furchner) – Schütz, B. Schenke, Trenkel, T. Schenke, Gäbelt, Kruse, Thauer (75. P. Stark), Jäckel, E. K. Stark, Griedel (56. Fricke)

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Winter (65. Schüler), Sachse, Michel (75. Askar), Ockler, Olexy, Askar (70. Rehain), Schramm, Krause, Böhme, Philipp (46. Quinque)

Tore: 0:1 Miguel Askar (9.), 0:2 Jannik-Noah Winter (14.), 0:3 Wedmann Michel (34.), 0:4 Miguel Askar (37.), 0:5 Miguel Askar (42.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 70