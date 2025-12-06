Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Heimverein SV 1922 Pouch-Rösa gegen den FC Victoria Wittenberg ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Muldestausee/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV 1922 Pouch-Rösa und FC Victoria Wittenberg ist auf Augenhöhe geendet.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Christos Paschos (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 57, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

SV 1922 Pouch-Rösa und FC Victoria Wittenberg – 1:1 in Minute 83

In der 79. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV 1922 Pouch-Rösa steckte zweimal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tim Körnig (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Wittenberg erlangen (83.). Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Victoria Wittenberg

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Ersed, Quilitzsch, Da Silva Semedo, Tale (46. Heßler), Robalo, Paschos, Hänisch (73. Schubert), Bacurim (73. Camara), Richter, Gentil Da Cunha

FC Victoria Wittenberg: Müller – Dorn, Jablonka, Thöner, Arlt, Huth (70. Grabo), Wakrim, Vurmo, Körnig, Müller, Schütze

Tore: 1:0 Christos Paschos (57.), 1:1 Tim Körnig (83.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block