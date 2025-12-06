Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV 1922 Pouch-Rösa und FC Victoria Wittenberg am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Muldestausee/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV 1922 Pouch-Rösa und FC Victoria Wittenberg ist gleichauf geendet.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Christos Paschos das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

83. Minute SV 1922 Pouch-Rösa auf Augenhöhe mit FC Victoria Wittenberg – 1:1

In der 79. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1922 Pouch-Rösa musste zweimal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tim Körnig (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Wittenberg erzielen (83.). Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Victoria Wittenberg

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Bacurim (73. Camara), Gentil Da Cunha, Paschos, Robalo, Da Silva Semedo, Tale (46. Heßler), Richter, Hänisch (73. Schubert), Ersed, Quilitzsch

FC Victoria Wittenberg: Müller – Huth (70. Grabo), Müller, Körnig, Thöner, Wakrim, Arlt, Schütze, Vurmo, Dorn, Jablonka

Tore: 1:0 Christos Paschos (57.), 1:1 Tim Körnig (83.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block