Am 19. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Heimverein SV GOLPA gegen den TuS Kochstedt ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Gräfenhainichen/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV GOLPA und dem TuS Kochstedt mit einem Remis.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Christopher Hein (TuS Kochstedt) netzte dann spät in Spielminute 77 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 19

80. Minute SV GOLPA und TuS Kochstedt im Gleichstand – 1:1

Nach wenigen Momenten gelang es Lukas Kuhne, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Möhlauer zu erreichen (80.). In Spielminute 84 handelte sich der TuS Kochstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SV GOLPA hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – TuS Kochstedt

SV GOLPA: Walther – Kuhne, J. Schmidt (80. Schröter), Neumann (46. Thiecke), Schulze (46. Jänicke), Burmeister (76. Scholtbach), Werner (64. Kästner), Götz, Krause, L. F. Schmidt, Micklisch

TuS Kochstedt: Jeßner – Karbath (46. Hajowsky), Böhler (84. Streit), Streuber, Hensen, Böhme (72. Fleischlen), Richter, Buschmann, Hein, Schlichting, Zuchowski

Tore: 0:1 Christopher Hein (77.), 1:1 Lukas Kuhne (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Lucas Naumann, David Knöppel; Zuschauer: 120