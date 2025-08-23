Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Gastgeber TuS Kochstedt gegen den Dessauer SV 97 I ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I ist gleichauf geendet.

Es waren schon 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Eric Landgraf mit einem Strafstoß für Kochstedt traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

1:1 im Duell zwischen TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I – Minute 57

Zwölf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Paul Apel (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erreichen (57.). Der TuS Kochstedt rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – Dessauer SV 97 I

TuS Kochstedt: Rosner – Buschmann (67. Krieg), Friedrich, Landgraf (46. Hein), Zuchowski (79. Täubrecht), Krüger, Hensen, Rüdiger (85. Denell), Strokosch, Streuber (54. Böhme), Richter

Dessauer SV 97 I: Deistler – Abdulkarim, Malende, Bittner, Von Klöden, Akbari (82. Dieckow), Jornitz (63. Schlichting), Markert, Apel, Merkel, Rupprecht (63. Eckersberg)

Tore: 1:0 Eric Landgraf (33.), 1:1 Paul Apel (57.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Steven Ehrt; Zuschauer: 100