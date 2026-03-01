Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Gastgeber TuS Kochstedt gegen die SV Germania 08 Roßlau ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Remis sind der TuS Kochstedt und die SV Germania 08 Roßlau am Sonntag vom Platz gegangen. 137 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Zoberberg.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Stephan Ebert am Ende der ersten Halbzeit, als Davey-Jerome Richter für Kochstedt traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

TuS Kochstedt und SV Germania 08 Roßlau – 1:1 in Minute 64

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Lucas Klausnitzer (Roßlau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Roßlau erlangen (64.). In Spielminute 91 handelte sich der TuS Kochstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SV Germania 08 Roßlau

TuS Kochstedt: Jeßwein – Landgraf (59. Ihbe), Richter, Hensen, Böhme (80. Denell), A. Zuchowski, Resetaritz, Strokosch (55. Streuber), Krüger (89. Rüdiger), Zabel, Buschmann (90. J. Zuchowski)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Fleischer, Müller, Ruge (63. Kroker), Klausnitzer, Marzian, Berke (39. Hagendorf), Richter (46. Möbius), Hanke (90. Michaelis), Seiffert (83. Krug), Franzel

Tore: 1:0 Davey-Jerome Richter (42.), 1:1 Lucas Klausnitzer (64.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 137