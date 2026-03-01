Für den Gastgeber TuS Kochstedt endete das Duell mit der SV Germania 08 Roßlau am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Remis sind der TuS Kochstedt und die SV Germania 08 Roßlau am Sonntag auseinander gegangen. 137 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Zoberberg.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Stephan Ebert, als Davey-Jerome Richter für Kochstedt traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Minute 64 TuS Kochstedt gleichauf mit SV Germania 08 Roßlau – 1:1

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Lucas Klausnitzer, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erlangen (64.). In Spielminute 91 handelte sich der TuS Kochstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SV Germania 08 Roßlau

TuS Kochstedt: Jeßwein – Resetaritz, Zabel, A. Zuchowski, Hensen, Buschmann (90. J. Zuchowski), Strokosch (55. Streuber), Landgraf (59. Ihbe), Richter, Böhme (80. Denell), Krüger (89. Rüdiger)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Marzian, Hanke (90. Michaelis), Seiffert (83. Krug), Ruge (63. Kroker), Franzel, Fleischer, Berke (39. Hagendorf), Klausnitzer, Müller, Richter (46. Möbius)

Tore: 1:0 Davey-Jerome Richter (42.), 1:1 Lucas Klausnitzer (64.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 137