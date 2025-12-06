Für den Gastgeber SV 1922 Pouch-Rösa endete das Duell mit dem FC Victoria Wittenberg am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Muldestausee/MTU. Mit einem Remis sind der SV 1922 Pouch-Rösa und der FC Victoria Wittenberg am Samstag vom Platz gegangen.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Christos Paschos das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

SV 1922 Pouch-Rösa Kopf an Kopf mit FC Victoria Wittenberg – 1:1 in Minute 83

In der 79. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1922 Pouch-Rösa steckte zweimal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tim Körnig (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Wittenberg erlangen (83.). Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Victoria Wittenberg

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Paschos, Richter, Tale (46. Heßler), Bacurim (73. Camara), Gentil Da Cunha, Robalo, Hänisch (73. Schubert), Da Silva Semedo, Ersed, Quilitzsch

FC Victoria Wittenberg: Müller – Jablonka, Dorn, Arlt, Vurmo, Schütze, Wakrim, Körnig, Thöner, Huth (70. Grabo), Müller

Tore: 1:0 Christos Paschos (57.), 1:1 Tim Körnig (83.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block