Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von TuS Kochstedt und SV Germania 08 Roßlau am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Gleichstand sind der TuS Kochstedt und die SV Germania 08 Roßlau am Sonntag vom Platz gegangen. 137 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Zoberberg.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Davey-Jerome Richter (TuS Kochstedt) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

64. Minute TuS Kochstedt und SV Germania 08 Roßlau im Gleichstand – 1:1

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Lucas Klausnitzer (Roßlau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Roßlau erreichen (64.). In Spielminute 91 handelte sich der TuS Kochstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SV Germania 08 Roßlau

TuS Kochstedt: Jeßwein – Strokosch (55. Streuber), Krüger (89. Rüdiger), Buschmann (90. J. Zuchowski), Böhme (80. Denell), A. Zuchowski, Richter, Hensen, Zabel, Resetaritz, Landgraf (59. Ihbe)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Berke (39. Hagendorf), Franzel, Fleischer, Klausnitzer, Seiffert (83. Krug), Richter (46. Möbius), Müller, Marzian, Ruge (63. Kroker), Hanke (90. Michaelis)

Tore: 1:0 Davey-Jerome Richter (42.), 1:1 Lucas Klausnitzer (64.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 137