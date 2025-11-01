Der SV 1922 Pouch-Rösa hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den Dessauer SV 97 I mit 1:4 (0:1).

Sebastian Von Klöden traf für den Dessauer SV 97 I in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1922 Pouch-Rösa steckte zweimal Gelb ein (31.). Der Dessauer SV 97 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Konstantin Risse. Die Dessauer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Paul Apel der Torschütze (60.).

SV 1922 Pouch-Rösa sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 60

Es sah nicht gut aus für den SV 1922 Pouch-Rösa. In Minute 62 schaffte es Spieler Nummer 24 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Paul Apel traf für Dessau in Minute 70. Spielstand 3:1 für den Dessauer SV 97 I.

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Steve Jornitz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu erweitern (87.). In Spielminute 94 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – Dessauer SV 97 I

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Hänisch (75. Schubert), Da Silva Semedo, Paschos, Synovyd, Hulovych, Robalo, Gentil Da Cunha, Ersed (60. Camara), Kunyk, Shaba (75. Tale)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Berger, Yousef (76. Markert), Eckersberg, Kieseler, Von Klöden, Apel, Merkel, Jornitz (90. Browne), Dieckow (87. Kamschütz), Schlichting (68. Abaszada)

Tore: 0:1 Sebastian Von Klöden (17.), 0:2 Paul Apel (60.), 1:2 Christos Paschos (62.), 1:3 Paul Apel (70.), 1:4 Steve Jornitz (87.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Philip Bösenberg, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 40