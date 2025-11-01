Ergebnis 10. Spieltag 1:4 – SV 1922 Pouch-Rösa verliert auf dem heimischen Platz klar gegen Dessauer SV 97 I
Fußball-Landesklasse 4: Am vergangenen Samstag war der SV 1922 Pouch-Rösa gegenüber dem Dessauer SV 97 I machtlos und wurde 1:4 (0:1) besiegt.
Muldestausee/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Sebastian Grimm mit 1:4 (0:1) gegen Dessau geschlagen geben müssen.
In Minute 17 schoss Sebastian Von Klöden das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1922 Pouch-Rösa kassierte zweimal Gelb (31.). Der Dessauer SV 97 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Konstantin Risse. Das zweite Tor konnten die Dessauer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Paul Apel den Ball ins Netz.
60. Minute: SV 1922 Pouch-Rösa 0:2 im Hintertreffen
Es sah nicht gut aus für den SV 1922 Pouch-Rösa. In Minute 62 gelang es Spieler Nummer 24 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Paul Apel traf für Dessau in Minute 70. Spielstand 3:1 für den Dessauer SV 97 I.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Muldestausee
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 10
Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Steve Jornitz (Dessau) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 4:1 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. In Spielminute 94 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz neun.
Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – Dessauer SV 97 I
SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Kunyk, Hulovych, Robalo, Synovyd, Ersed (60. Camara), Da Silva Semedo, Shaba (75. Tale), Gentil Da Cunha, Paschos, Hänisch (75. Schubert)
Dessauer SV 97 I: Deistler – Apel, Kieseler, Jornitz (90. Browne), Merkel, Schlichting (68. Abaszada), Eckersberg, Dieckow (87. Kamschütz), Yousef (76. Markert), Berger, Von Klöden
Tore: 0:1 Sebastian Von Klöden (17.), 0:2 Paul Apel (60.), 1:2 Christos Paschos (62.), 1:3 Paul Apel (70.), 1:4 Steve Jornitz (87.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Philip Bösenberg, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 40