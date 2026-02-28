Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II ein 2:1 (1:1)-Triumph über den Dessauer SV 97 I.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und der Dessauer SV 97 I haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:1).

Jonah Mißner traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Marcel Merkel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

1. FC Bitterfeld-Wolfen II Kopf an Kopf mit Dessauer SV 97 I – 1:1 in Minute 36

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Christian Grunert den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (50.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Dessauer SV 97 I wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – Dessauer SV 97 I

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Csehil (90. Rohde), Grunert, Nelles, Schneidewind, Eberhard, Pötzsch (45. Kirchhoff), Mißner (80. Pabstmann), Jentzsch, Riediger, Zagiev

Dessauer SV 97 I: Deistler – Bittner, Dieckow (77. Yousef), Von Klöden, Markert, Eckersberg, Malende, Merkel, Apel (32. Schlichting), Berger (90. Hulwa), Walzer

Tore: 1:0 Jonah Mißner (20.), 1:1 Marcel Merkel (36.), 2:1 Christian Grunert (50.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 60