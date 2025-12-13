Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II vor 65 Fußballfans über einen soliden 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Blau-Rot Coswig freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener waren den Gästen aus Coswig mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Vitalii Sumka für Bitterfeld-Wolfen traf und in Minute 57 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Bitterfeld-Wolfener waren aber noch nicht fertig: In Minute 78 wurde das zweite Tor durch Niklas Achilles erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

1. FC Bitterfeld-Wolfen II führt mit 2:0 – 78. Minute

Nur fünf Minuten später konnte Viacheslav Potapenko (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 verließen die Bitterfeld-Wolfener den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Blau-Rot Coswig

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Riediger, Schneidewind, Sumka, Erler (84. Ristok), Mißner, Zagiev (55. Nelles), Potapenko, Pabstmann (84. Mewes), Tran Nguyen Gia, König (77. Achilles)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Schmidt, Warnecke, Scheller (83. Seifert), Körner (66. Weber), Bergt, Kuschert, Gliese (66. Schölzel), Ristok, Seifert, Guroll

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (57.), 2:0 Niklas Achilles (78.), 3:0 Viacheslav Potapenko (83.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 65