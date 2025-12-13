Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II gelang es am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Blau-Rot Coswig mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 65 Zuschauer waren live dabei.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Coswig durch.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Vitalii Sumka für Bitterfeld-Wolfen traf und in Spielminute 57 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Niklas Achilles den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Minute 78: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II führt mit zwei Toren

Nur fünf Spielminuten später konnte Viacheslav Potapenko (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Blau-Rot Coswig

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Sumka, Schneidewind, Pabstmann (84. Mewes), Mißner, Tran Nguyen Gia, Erler (84. Ristok), König (77. Achilles), Zagiev (55. Nelles), Riediger, Potapenko

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Körner (66. Weber), Seifert, Bergt, Schmidt, Ristok, Warnecke, Guroll, Gliese (66. Schölzel), Scheller (83. Seifert), Kuschert

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (57.), 2:0 Niklas Achilles (78.), 3:0 Viacheslav Potapenko (83.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 65