Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II ein 2:1 (1:1)-Triumph über den Dessauer SV 97 I.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und der Dessauer SV 97 I ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:1).

Jonah Mißner traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der 36. Minute. Diesmal war Marcel Merkel der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Minute 36 1. FC Bitterfeld-Wolfen II auf Augenhöhe mit Dessauer SV 97 I – 1:1

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Halbzeitpause. Fünf Minuten nach Anpfiff gelang es Christian Grunert, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Bitterfeld-Wolfener Mannschaft den Sieg zu verschaffen (50.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Dessauer SV 97 I wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – Dessauer SV 97 I

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Jentzsch, Eberhard, Riediger, Mißner (80. Pabstmann), Pötzsch (45. Kirchhoff), Nelles, Schneidewind, Grunert, Zagiev, Csehil (90. Rohde)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Berger (90. Hulwa), Malende, Bittner, Dieckow (77. Yousef), Markert, Walzer, Apel (32. Schlichting), Von Klöden, Eckersberg, Merkel

Tore: 1:0 Jonah Mißner (20.), 1:1 Marcel Merkel (36.), 2:1 Christian Grunert (50.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 60