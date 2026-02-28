Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II errang am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den Dessauer SV 97 I.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und der Dessauer SV 97 I am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

Jonah Mißner traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Marcel Merkel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

1. FC Bitterfeld-Wolfen II und Dessauer SV 97 I – 1:1 in Minute 36

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Christian Grunert den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (50.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Dessauer SV 97 I wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – Dessauer SV 97 I

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Schneidewind, Nelles, Grunert, Pötzsch (45. Kirchhoff), Jentzsch, Mißner (80. Pabstmann), Csehil (90. Rohde), Eberhard, Zagiev, Riediger

Dessauer SV 97 I: Deistler – Berger (90. Hulwa), Dieckow (77. Yousef), Von Klöden, Markert, Bittner, Eckersberg, Merkel, Walzer, Apel (32. Schlichting), Malende

Tore: 1:0 Jonah Mißner (20.), 1:1 Marcel Merkel (36.), 2:1 Christian Grunert (50.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 60