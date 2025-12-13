Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II vor 65 Fußballfans über einen soliden 3:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Blau-Rot Coswig freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 65 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen das Team aus Coswig mit 3:0 (0:0) souverän.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Vitalii Sumka (1. FC Bitterfeld-Wolfen II) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 57, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Niklas Achilles den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 2:0 vorne – Minute 78

Unmittelbar darauf gelang es Viacheslav Potapenko, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (83.). In Spielminute 87 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Blau-Rot Coswig

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Zagiev (55. Nelles), König (77. Achilles), Mißner, Pabstmann (84. Mewes), Riediger, Sumka, Erler (84. Ristok), Schneidewind, Tran Nguyen Gia, Potapenko

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Guroll, Gliese (66. Schölzel), Scheller (83. Seifert), Kuschert, Ristok, Schmidt, Seifert, Bergt, Warnecke, Körner (66. Weber)

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (57.), 2:0 Niklas Achilles (78.), 3:0 Viacheslav Potapenko (83.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 65