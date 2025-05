Am 28. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Blau-Rot Pratau vor 93 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Blau-Rot Coswig freuen.

Die 93 Besucher auf dem Ludwig Jahn Sportplatz haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger schlugen die Gäste aus Coswig mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sebastian Rudolf (Bernburg) zwei Gelbe Karten an die Gäste (57., 67.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es düster aus. Doch dann schoss Florian Gässler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 28

2:0 Vorsprung für SV Blau-Rot Pratau – Minute 90+1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV Blau-Rot Pratau musste zweimal Gelb hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Rot Pratau noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Maik Göhlert (Pratau) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 2:0 gingen die Wittenberger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau – SV Blau-Rot Coswig

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Baade, Schönebeck, Schmidt (63. Müller), Schwarz, Göhlert, Bundemann, Hartkopf (5. Bullert), Gässler, Al Fadel Al Mahamid (90. Krohn), Steiner

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Scheller (82. Weber), Barth, Körnicke, Böhme, Kappel, Löwe, Schölzel, Saage (69. Schölzel), Bergt, Seifert (69. Ristok)

Tore: 1:0 Florian Gässler (70.), 2:0 Maik Göhlert (90.+1); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Sebastian Knick, Dario Pötzschke; Zuschauer: 93